Kassab: filiação de Alckmin ao PSD para vice de Lula é "incompatível" com projeto do partido (vídeo)

O presidente do PSD, no entanto, se recusou a falar em "chance zero" de filiação do ex-governador para compor uma chapa com Lula edit

247 - O presidente do PSD, ex-ministro Gilberto Kassab, afirmou em entrevista à jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, que a filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao partido para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula (PT) é "incompatível" com o projeto do partido.

Kassab, no entanto, se recusou a falar em "chance zero".

"É correto a gente dizer que se ele quiser ir para o PSD para ser vice, isso é zero, não existe?", questionou a jornalista ao político, que respondeu: "a palavra 'zero' é muito agressiva né? Eu diria que essa possibilidade não existe porque é incompatível com o projeto do partido".

