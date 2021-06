Kassab já sinaliza pular do barco de Bolsonaro: "caso Covaxin é muito grave"

Presidente do PSD, que tem 35 deputados federais e 11 senadores, fez críticas ao governo e deu sinais de um possível desembarque de seu partido da base de sustentação do Planalto no Congresso edit

Fórum - Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, disse ontem (26) ao jornal Valor Econômico que as denúncias de corrupção na compra de lotes da vacina Covaxin, que teriam sido ignoradas por Bolsonaro, acarretam em grande desgaste para o presidente, num sinal que foi interpretado como um possível desembarque de seu partido da coalizão que dá sustentação ao governo no Congresso.

“É um caso que precisa ser apurado. A denúncia é muito grave e a CPI não pode se omitir”, disse o ex-prefeito de São Paulo, que lidera uma bancada com 35 deputados na Câmara Federal e 11 senadores.

Dois senadores de peso do partido na CPI do Genocídio, Omar Aziz, presidente da comissão, e Otto Alencar, membro do colegiado, teriam adotado postura semelhante, colocando em xeque o alinhamento com o Planalto após as graves denúncias contra Jair Bolsonaro. “O governo teve na última semana um desgaste muito grande. Vai precisar se posicionar”, salientou Kassab.

