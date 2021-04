Kassab promove em São Paulo encontros com senador Rodrigo Pacheco, visando candidatá-lo a presidente em 2022

247 - Visando a candidatura presidencial, o senador Rodrigo Pacheco tem mantido encontros reservados com empresários em São Paulo na casa do presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Pacheco já se reuniu com Alfredo Cotait Neto, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, com Claudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e com o apresentador de TV José Luiz Datena, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

