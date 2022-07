Kassab sinaliza apoio à chapa Lula-Alckmin no primeiro turno

Apoie o 247

247 - Reportagem do jornal O Globo aponta que vem se tornando mais provável que Lula obtenha o apoio pessoal do presidente nacional do PSD até a eleição. Gilberto Kassab tem sinalizado a aliados que fará esse movimento já no primeiro turno.

Os comandos estaduais do partido foram liberados para escolher seu presidenciável, mas seu presidente avalia anunciar seu voto em agosto, depois de os diretórios estaduais do partido terem encerrado as suas negociações locais. Até aqui, em oito estados o PSD já se posicionou a favor de Bolsonaro, enquanto em outros oito as direções locais apoiam Lula.

Entre os nomes do PSD que aderiram a Lula, além de do reefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estão o senador Omar Aziz (AM), que pretende disputar a reeleição ao cargo, e o deputado Marcelo Ramos (AM), que foi vice-presidente da Câmara.

Segundo interlocutores do ex-presidente Lula que participaram do almoço desta quarta-feira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), o pedido pelo apoio do PSD foi estendido ao senador Alexandre Silveira (PSD-MG), secretário-geral da legenda.

O próximo passo, segundo petistas, será procurar diretamente Kassab, que foi elogiado por Lula durante um encontro do ex-presidente com parlamentares. Aliados do ex-presidente vão argumentar que dos cinco maiores colégios eleitorais do país — São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul — o PSD está junto com o PT em três deles. As exceções são São Paulo e Rio Grande do Sul, que ainda não definiu em qual palanque estará.

No encontro desta quarta-feira, Lula disse que convidaria Pacheco para seu próximo ato público em Minas, que deve acontecer no fim de julho ou início de agosto. O senador, por sua vez, desconversou.

