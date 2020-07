Kataguiri se diz arrependido de ter votado em Bolsonaro: "fomos traídos"

No entanto, o deputado e líder do MBL diz que "se [a eleição] fosse hoje, votaria nulo. Aliás, se em 2022 o PT for para o segundo turno contra Bolsonaro, voto nulo" edit

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) é mais um que entrou na fila dos arrependidos e afirmou não votaria em Jair Bolsonaro.

"Nós fomos traídos", disse ele, que é um dos líderes do Movimento Brasil Livre, em transmissão ao vivo para a revista Istoé. No entanto, o parlamentar finge não entender o coeficiente eleitoral e disse que votaria nulo.

"Se fosse hoje, votaria nulo. Aliás, se em 2022 o PT for para o segundo turno contra Bolsonaro, voto nulo", disse.

Tentando demonstrar distância da escolha que fez para presidente, Kataguiri classificou como "criminosa" a atuação de Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus.

"Não tenho dúvida: é uma negligência criminosa. Bolsonaro precisa, sim, ser responsabilizado por negar os pareceres técnicos do Ministério da Saúde recomendando as medidas de distanciamento, apesar disso discursou contra. O que fez com que as pessoas fossem mais as ruas", declarou.

