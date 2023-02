Kataguiri sofre derrota em ação movida contra Jean Wyllys

Ação foi movida no ano passado, após Wllys chamar o parlamentar de “nazista” por afirmar, durante entrevista a um podcast, que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista edit

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) sofreu uma nova derrota judicial em um processo movido contra o ex-deputado Jean Wyllys (PT). A ação foi movida no ano passado, após Wllys chamar o parlamentar de “nazista” por afirmar, durante entrevista a um podcast, que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista. A informação é da coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Em junho do ano passado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), havia determinado que Wyllys indenizasse Kataguiri em R$ 5 mil. “A decisão foi revertida, contudo, em outubro. Agora, em janeiro de 2023, o tribunal rejeitou um recurso do deputado que levaria o caso ao Supremo Tribunal Federal”, ressalta a reportagem.

Em um outro processo, Kataguiri também acionou o TJDFT contra a manicure Flavia Maynarte, que o chamou de “idiota nazista”. Na última quarta-feira (15), a Corte reafirmou que os comentários foram legítimos.

