Kátia Abreu diz esperar que Bolsonaro leve mensagem de paz à Rússia

247 - A senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores, diz esperar que Jair Bolsonaro leve uma mensagem de pacificação em sua viagem à Rússia, marcada para 14 de fevereiro.

Bolsonaro vai visitar a Rússia em um momento de grave tensão política e militar, que gera o temor de uma guerra.

Na tentativa de isolar o presidente russo, os Estados Unidos têm pressionado o governo federal a cancelar a viagem.

A senadora diz que torce para que prevaleçam as tratativas diplomáticas na crise ucraniana. Ela lembra que chefes de outros países estão visitando a Rússia, apesar do clima de tensão em relação à Ucrânia. Porta-voz do agronegócio, a senadora tocantinense espera que a visita de Bolsonaro à Rússia esteja focada na busca de alianças para favorecer acordos comerciais mais formais e sólidos, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



