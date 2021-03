Kennedy Alencar: Ciro entra no radar do PSDB

Segundo Kennedy Alencar, a opção Ciro Gomes para o PSDB surgiu com o apequenamento da possível candidatura Luciano Huck após a entrada de Lula no cenário eleitoral edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, do UOL, afirmou que “entrou no radar de setores do PSDB” a possibilidade de apoiar Ciro Gomes nas eleições de 2022. Segundo ele, o partido está dividido entre as candidaturas dos governadores João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS), “mas há tucanos que avaliam que o gaúcho seria um bom nome para vice do pedetista Ciro.

Ciro já foi filiado ao PSDB, mas entrou em conflito com o partido durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na década de 1990. Alencar lembra que, “em entrevista recente ao UOL, ele até pegou leve com FHC na comparação com entrevistas anteriores”. Pegou leve com FHC e aumentou os ataques contra o ex-presidente Lula (PT), após o petista reconquistar seus direitos políticos.

Segundo Kennedy Alencar, a opção Ciro Gomes para o PSDB surgiu com o apequenamento da possível candidatura Luciano Huck após a entrada de Lula no cenário eleitoral. “Ciro é visto por tucanos como um nome mais consistente para enfrentar o ex-presidente petista”, afirmou o jornalista.

Globo apoia Ciro ou PSDB contra Lula

O jornalista Merval Pereira, que pressionou o Supremo Tribunal Federal pela prisão política do ex-presidente Lula, não aceitou a anulação dos processos fraudulentos contra o líder petista e o condenou em seu próprio tribunal, ao dizer que Lula não está inocentado. Em coluna, ele também fez campanha por uma terceira via do PSDB ou mesmo por Ciro Gomes.

"O ex-presidente Lula apareceu ontem reciclando o personagem Lulinha, Paz e Amor, criado pelo marqueteiro Duda Mendonça em 2002, fazendo oposição a Bolsonaro, com afirmações de que o governo não cuida dos jovens, nem da economia, nem do emprego. Não totalmente paz e amor, no entanto. Talvez tenha querido deixar o passado para trás gastando um pouco da sua bile com os inimigos costumeiros, especialmente o ex-juiz Sergio Moro, que quer ver destruído", disse Merval.

"Assim como não se pode esquecer que o presidente Bolsonaro ganhou uma eleição sobretudo porque absorveu o espírito do tempo e apoiou enfaticamente a economia liberal e o combate à corrupção, temas alheios a ele. Só lhe resta o antipetismo, forte fonte de apoios. Mas terá que disputar com os governadores Doria ou Eduardo Leite, o ex-ministro Ciro Gomes, e outros, esse espaço. Não podemos continuar a escolher o menos pior. Dois erros antigos não se transformam em um acerto", escreveu ainda o jornalista.

FHC e Rui Costa querem aproximação entre PT e PSDB

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), defendeu uma aproximação entre PT e PSDB em entrevista ao jornal Estado de S.Paulo. Ele disse que “se depender de mim, vamos trabalhar para isso. Sou a favor de que a gente coloque o Brasil acima das nossas divergências políticas secundárias”.

Também em entrevista ao jornal, FHC afirmou que “da minha parte estou aberto a conversar. É necessário. Na minha concepção, é preciso definir quem é o inimigo principal. Se é o Bolsonaro, como a gente ganha dele?”.

