Kennedy Alencar defende prisão de Roberto Jefferson: “já passou da hora de conter o golpismo de Bolsonaro e seus bárbaros”

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no UOL, defendeu a prisão do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson . Para ele, a Justiça não deve tolerar aqueles que ameaçam a democracia no Brasil.

Na ordem de prisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cita o inquérito da milícia digital, que investiga a organização e o funcionamento de um grupo voltado a ataques à democracia.

“Ora, Roberto Jefferson não emitiu opiniões conservadoras ou amalucadas, algo tolerável na democracia. O presidente do PTB pregou nas redes sociais e em discursos públicos o fim do regime democrático no Brasil”, escreveu Kennedy.

“A democracia não pode tolerar ataques que objetivem o seu fim. Permitir comportamentos assim é como as democracias morrem”, acrescentou.

