Kennedy Alencar: reação de Bolsonaro contra Barroso mostra que ele está acuado, com medo

Jornalista considera que Bolsonaro está com medo após disparar ataque contra o ministro do Luís Roberto Barroso, ao dizer que ele fez “politicalha" ao determinar que o Senado instale a CPI da Pandemia edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar considera que Bolsonaro está com medo após disparar ataque contra o ministro do Luís Roberto Barroso, ao dizer que ele fez “politicalha" ao determinar que o Senado instale a CPI da Pandemia.

“Reação agressiva e desmedida de Bolsonaro contra Barroso só mostra que há motivos pra instalar CPI da Pandemia. Bolsonaro tá acuado. O nome disso é medo”, disse Kennedy.





Saiba mais:

Jair Bolsonaro fez um ataque violento ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso na manhã desta sexta-feira (9). Disse que Barroso fez “politicalha", teve como objetivo atacar seu governo e praticou “ativismo judicial” ao determinar que o Senado instale a CPI da Pandemia, para apurar eventuais crimes e omissões do governo federa no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para reforçar a contundência do ataque,

