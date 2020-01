Kennedy: Bolsonaro é o nome da tragédia brasileira

"Só o complexo de vira-latas pode levar o Brasil a comemorar um mau negócio: abrir mão do status especial na OMC em troca do apoio americano à entrada do país na OCDE", diz o jornalista Kennedy Alencar edit

247 - "Só o complexo de vira-latas pode levar o Brasil a comemorar um mau negócio: abrir mão do status especial na OMC em troca do apoio americano à entrada do país na OCDE", diz o jornalista Kennedy Alencar em sua coluna no IG.

"Segundo Nelson Rodrigues, o complexo de vira-latas é o brasileiro se colocar em posição de inferioridade perante o estrangeiro de uma forma voluntária e submissa".

"No atual estágio de desenvolvimento econômico do Brasil, faria muito mais sentido permanecer na OMC com o status especial, porque isso seria importante para defender nossos exportadores, sobretudo o agronegócio".





"Mas o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atenderam ao lobby americano para o Brasil perder força na OMC em troca de suporte para ingressar na OCDE - algo que, na prática, trará poucas vantagens ao país".

"Os interesses nacionais saíram perdendo com o terraplanismo diplomático de Ernesto Araújo. O ministro disse que o episódio OCDE seria prova “uma vez mais de que estamos construindo uma parceria sólida com os EUA”".