Kennedy enquadra Luciano Huck: "você é um babaca oportunista"

Jornalista diz que o apresentador da Globo, que apoiou Bolsonaro, não merece participar do debate público

247 – O jornalista Kennedy Alencar perdeu a paciência com o apresentador Luciano Huck, que apoiou Jair Bolsonaro e vem sendo preparado como o candidato dos bilionários para a eleição presidencial de 2018. "Vc é um babaca oportunista. Não merece participar do debate público. Canalha!, como diria Tancredo, avô do seu comparsa. Canalha! Vc apoiou BOLSONARO", postou Kennedy.

Foi uma resposta a um tweet anterior de Huck nos seguintes termos: “Um mapa mundi q não inclua a utopia, nem vale a pena ser visto, pois deixa de fora o único país onde a Humanidade está sempre aportando. E qdo a Humanidade chegar lá, olha p/ o horizonte e, ao avistar outro país melhor, parte. O progresso é a realização de utopias.” Oscar Wilde.

