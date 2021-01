Kotscho: Brasil vai entrando em colapso, sem vacina, sem oxigênio e sem governo

247 - O jornalista Ricardo Kotscho defendeu nesta terça-feira (19) o impeachment de Jair Bolsonaro, em meio ao agravamento da pandemia e pela incompetência do governo em cuidar da população.

Em artigo no blog Balaio do Kotscho, o jornalista disse que iniciativas da oposição e da sociedade civil para propor o impeachment de Bolsonaro "não fazem cócegas na tropa de choque do Centrão".

"Está passando da hora de as instituições reagirem diante da gravidade da hora e encontrarem uma saída para o impasse que o país vive, porque agora não só a saúde dos brasileiros está ameaçada, mas também a da nossa democracia", diz Kotscho.

"Ontem, foi o Amazonas; hoje, é o Pará, amanhã será outro estado, e assim o país inteiro vai entrando em colapso, sem vacinas, sem seringas, sem oxigênio e sem governo", diz o jornalista.

Falta de oxigênio hospitalar matou nas últimas 24 horas ao menos seis pacientes internados com Covid-19 no município de Faro, Oeste do Pará. Outros municípios da região também relatam colapso do sistema de saúde.

