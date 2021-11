Kotscho: discurso de Lula e aplausos no Parlamento Europeu trazem de volta o orgulho de ser brasileiro

"Poucas vezes nesta nossa jovem República, que completa hoje 132 anos, um líder político brasileiro levou tão alto o nome do Brasil nos fóruns internacionais", escreve o colunista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O colunista Ricardo Kotscho, no UOL, se disse "orgulhoso" de ser brasileiro ao ler o discurso do ex-presidente Lula no Parlamento Europeu.

"Este [discurso] de hoje foi, certamente, o melhor e mais emocionante de todos, porque mostra a maturidade de um líder político e popular, que consegue analisar os problemas do mundo contemporâneo além do seu próprio país, preocupado com os rumos da nossa civilização".

>> Confira na íntegra o discurso de Lula

PUBLICIDADE

"Com nossa imagem internacional tão abalada nestes últimos anos, e a autoestima na sarjeta, a consagração do ex-presidente em Bruxelas, se for mostrada na televisão, será capaz de resgatar, pelo menos por dia, o orgulho de sermos brasileiros", completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE