Ladrão abandona carro ao ficar sem combustível e veículo é furtado de novo, no Tocantins

247 - Um carro foi furtado duas vezes, por dois criminosos diferentes, em menos de 12 horas no interior de Tocantins. Segundo a Polícia Civil, que prendeu em flagrante os dois suspeitos dos crimes, o primeiro furto aconteceu na cidade de Aliança, na noite de domingo (26). Quando o autor do furto, um homem de 30 anos chegou à cidade de Paraíso, o carro ficou sem combustível e ele decidiu abandonar o veículo. A reportagem é do portal UOL.

O carro, um Kia Cerato, foi deixado no setor Vila Regina e o suspeito continuou a fuga a pé, mas foi alcançado pelos policiais. Detido, ele levou os agentes ao local onde havia abandonado o carro.

"Ocorre que ao chegar ao ponto exato, os agentes constataram que o veículo havia sido novamente furtado", disse o delegado Antônio Onofre.

Ainda de acordo com a reportagem, já na segunda-feira, novas buscas foram feitas até que os policiais conseguissem localizar o veículo. Uma perseguição foi iniciada, mas os policiais conseguiram interceptar o veículo e prender o motorista, um homem de 19 anos que tinha reabastecido o veículo. Não foi informado para onde ele estava levando o carro. Os dois detidos foram levados para a delegacia e confessaram os furtos.

