'Lançamento da Nova Indústria Brasil é passo importante para reconstrução e desenvolvimento do país', diz Gleisi

“Nenhum país avança de outra maneira. É só olhar ao redor do mundo para constatar essa realidade”, defendeu a presidente do PT edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em publicação realizada nesta terça-feira (23) em seu perfil na rede social X, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comentou sobre o lançamento do programa Nova Indústria Brasil, reforçando a importância do programa na reconstrução e desenvolvimento do país.



“A Nova Indústria Brasil, coordenada pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, soma-se à retomada dos investimentos da Petrobrás e da geração de energia limpa para colocar o Brasil no rumo certo, algo impossível se o governo estivesse nas mãos dos pregoeiros do tal ‘estado mínimo'", escreveu ela.



Mesmo com ataques da imprensa hegemônica à nova política industrial adotada pelo presidente Lula (PT), Gleisi destacou que, com a nova iniciativa, o Estado agora terá a possibilidade de mobilizar os estímulos necessários para a renovação e competitividade de setores geradores de emprego, além das áreas de tecnologia e transformação ecológica: “Nenhum país avança de outra maneira. É só olhar ao redor do mundo para constatar essa realidade”.

O lançamento da Nova Indústria Brasil é mais um passo importante do governo @LulaOficial no rumo da reconstrução e desenvolvimento do país. Corretamente, o estado mobilizará os estímulos necessários para a renovação e competitividade de setores que geram empregos, tecnologia e… continua após o anúncio January 23, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: