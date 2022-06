Lancha de suspeito de desaparecimentos na Amazônia tinha mais uma pessoa, segundo testemunha

Relato foi colhido pela Polícia Civil do AM com uma das testemunhas ouvidas nos últimos dias edit

247 - O suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, o 'Pelado', detido preventivamente nesta quinta-feira (9) durante as investigações sobre o desaparecimento do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, não estava sozinho em sua lancha no momento em que teria se aproximado da embarcação da dupla, segundo o portal G1.

A informação vem do delegado de Atalaia do Norte, Alex Perez, a partir do depoimento de uma das testemunhas ouvidas pela Polícia Civil do Amazonas nos últimos dois dias.

"Uma delas (as testemunhas), em viagem à sede do município, nas proximidades da comunidade Cachoeira, próximo ao lago do Ipuca, presenciou o momento em que Dom e Bruno passaram por ele em outra embarcação. E, minutos depois, cerca de dois e três minutos, viu também o Amarildo acompanhado de outra pessoa em outra embarcação passando por ele também. E seguindo viagem em direção a sede do município e em determinado momento viu a embarcação de Amarildo, só que dessa vez ele estava sozinho", relatou o delegado.

Ainda de acordo com a reportagem, foram encontrados vestígios de sangue na embarcação de Amarildo, cujas amostras estão em Manaus para serem analisadas.

Preso preventivamente, o Pelado conta com os procuradores de Atalaia do Norte e de Benjamin Constant (cidade vizinha) como seus advogados.

