Laurentino se diz contra derrubada de estátuas: são parte do patrimônio e devem servir para reflexão

247 - O historiador e escritor Laurentino Gomes comentou os protestos antirracistas deste fim de semana na Europa, que derrubaram ou trouxeram novos significados a estátuas de pessoas qaue apoiaram a ecravidão ou apoiaram o genocídio de pessoas negras.

Em relação ao Brasil, Laurentino Gomes disse ser contrário a este tipo de manifestação no rasil e defndeu a estátuda do bandeirante paulista Borba Gato. "Vejo nas redes sociais um movimento pela derrubada da estátua do bandeirante Borba Gato situada no bairro de Santo Amaro, em SP. Sou contra. Estátuas, prédios, palácios e outros monumentos são parte do patrimônio histórico. Devem ser preservados como objetos de estudo e reflexão", disse ele pelo Twitter.

