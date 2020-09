Lava Jato de São Paulo tem acervo de investigações que vai de Serra ao Itaquerão

247 - A Lava Jato de São Paulo, esvaziada nesta quarta-feira (2) após pedido coletivo de demissão dos procuradores, tem um acervo de investigações que vão desde o ex-governador de SP José Serra até a construção do Rodoanel, segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN.

Com o pedido de demissão coletiva, as investigações ficam paralisadas.

A força-tarefa investiga Serra por lavagem de dinheiro e também busca entender o enriquecimento de sua filha, Verônica. Há apurações também acerca de Ronaldo César Coelho, apontado como operador financeiro de José Serra que construiu um patrimônio bilionário. José Amaro Pinto Ramos também é investigado como operador financeiro do ex-governador.

Paulo Vieira de Sousa, possível operador financeiro do PSDB, também está na lista da Lava Jato e estava quase sendo denunciado pela quinta vez.

A operação apurava também ilícitos na construção do Rodoanel Sul e Rodoanel Norte. O primeiro é diretamente ligado a Serra. O segundo envolve a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin. Neste caso, a força-tarefa investiga empresas de fachada no exterior envolvidas em esquema de corrupção.

O ex-ministro Gilberto Kassab também é alvo de apurações da Lava Jato de São Paulo por contratos relacionados ao sistema viário paulistano de quando era prefeito da capital. Na esteira de Kassab, Alexandre Baldy também é investigado.

A Lava Jato também analisa um cartel do Metrô de São Paulo.

Há ainda denúncias na força-tarefa contra um deputado federal por SP que teria lavado aproximadamente R$ 10 milhões.

O grupo investiga ao mesmo tempo integrantes do sistema financeiro a partir de delação de Antonio Palocci.

Duas empresas estavam ainda em estágio "muito avançado" de negociação para fechar dois acordos de leniência com a Lava Jato.

A força tarefa apura até um possível caso de corrupção na construção do estádio do Corinthians, tendo como principal suspeito o presidente do clube, Andrez Sanches. Segundo fontes, as investigações podem esbarrar em Gilberto Kassab no ex-presidente Lula e no ex-ministro Fernando Haddad.

