Lava Jato ocultou doença neurodegenerativa de delator da Odebrecht, mostra diálogo

Conjur - Procuradores de Curitiba sabiam que um dos mais importantes delatores da Odebrecht era portador de síndrome de Alzheimer, grave doença neurodegenerativa que causa perda de funções cognitivas e até a demência, mas decidiram ocultar a informação nos autos.

É o que indicam os novos diálogos enviados ao Supremo Tribunal Federal pela defesa do ex-presidente Lula nesta segunda-feira (22/2). As mensagens entre procuradores foram apreendidas pela Polícia Federal.

A ConJur manteve eventuais erros de digitação e ortografia presentes nas mensagens. Nas mensagens, o nome do colaborador é substituído pela palavra FULANO, justamente em razão da referência à doença.

Para a defesa de Lula, a informação é relevante para verificar a credibilidade desses depoimentos e e até a capacidade civil para que fosse firmado um acordo de colaboração premiada. "É espantoso, mas a informação também foi ocultada pela 'lava jato'", diz a petição, enviada ao STF.

A troca de mensagens indica que em 1º de dezembro de 2016 o grupo de procuradores recebeu do médico escolhido a informação de que o delator efetivamente sofria do mal de Alzheimer. A maneira como eles se referem ao caso traz requintes de desumanidade.

Leia o diálogo

14:02:09 Já consegui o neuro lá em sampa para indicarmos pro FULANO se consultar . Lá do Einstein. competente e isento. Agora vamos ver se o velhinho tem alzemeir mesmo.r.s

14:02:38 Julio Noronha Boooa!!

14:14:40 Kkkkk

14:33:33 Roberson MPF Carol vai trazer um novo FULANO

14:41:08 Carol PGR Algo me diz que o médico dirá que ele ainda vai ter sanidade por muitos anos

14:42:09 Laura Tessler se o médico for bom, poderíamos até recomendar que outros colaboradores se consultem com ele, pra ver se refrescam a memória, rs

14:42:36 E aí?

14:42:53 O [emoji] atrapalhou?

20:08:31 Sergio Bruno Mpdft NewFULANO Reloaded!

25 NOV 16

20:19:18 Pessoal, [SUPRIMIDO] já foi consultado lá em Sampa

20:29:30 Eu posso ir lá conferir

20:51:06 Carol PGR Kkkk

20:51:24 O médico ficou de entregar o relatório na prox semana

20:52:20 Quem é? Eu vou lá acelerar! Kkkk

20:52:55 Julio Noronha Se o diagnóstico sair igual ao q apresentaram pq, em 2010, o cara esquecia uns nomes, vamos ter marcar consulta pra mais gente

20:59:13 Carol PGR O médico recebeu antes aquele relatório "parceiro" que o FULANO apresentou, eu disse o que achamos e avisei que era q era p servir para LJ.

20:59:28 Julio Noronha Boooua

20:59:45 Welter Prr Aceita Unimed?

21:38:06 Carol PGR Kkkk

22:55:34 Sergio Bruno Mpdft Quem é FULANO mesmo?

23:11:55 Julio Noronha Kkkkkk

1 DEC 16

15:07:54 Carol PGR pessoal, do FULANO eu tiro a questão da manutenção da doença? O médico de SP me ligou ontem e disse que de fato ele com alzeimer

Rcl 43.007

