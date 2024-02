Lava Jato: processo nas mãos de Mendonça pode gerar mais impacto que as decisões de Toffoli

Apoie o 247

CartaCapital - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça é o relator de uma ação apresentada por PSOL, PCdoB e Solidariedade para suspender as multas estabelecidas nos acordos de leniência firmados entre o Estado e empresas envolvidas na Lava Jato.

Nos últimos meses, decisões do ministro Dias Toffoli interromperam a obrigatoriedade dos pagamentos de acordos assinados com o Ministério Público Federal pela Novonor (ex-Odebrecht) e pela J&F – no caso da holding dos irmãos Batista, porém, não há ligação formal com a Lava Jato.

Leia a íntegra na CartaCapital.

