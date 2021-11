Lavajatista, Alessandro Vieira diz que mantém candidatura mesmo com Moro disputando em 2022

Alessandro Vieira, que votou no fascismo em 2018, ganhou popularidade com a CPI da Covid e agora tenta ser o candidato da terceira via, atacando o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro edit

247 - O senador lavajatista Alessandro Vieira (Cidadania) disse que mantém a candidatura mesmo se o ex-juiz Sergio Moro decidir se candidatar à presidência em 2022 pelo Podemos.

Vieira, que votou em Jair Bolsonaro em 2018, ganhou popularidade com a CPI da Covid e agora tenta ser o candidato da terceira via, atacando o ex-presidente Lula (PT) e o atual chefe do Planalto.

A assessoria de imprensa do Senador entrou em contato com o Radar da Veja, negando a informação divulgada pela coluna de que ele cogitava “abrir mão da sua candidatura para apoiar Sergio Moro, com quem se reuniu nesta quarta-feira”.

“A assessoria de imprensa do senador entrou em contato com o Radar para informar que ele não considera a hipótese de abrir mão de sua candidatura, nem mesmo para Sergio Moro”, destacou o Radar em atualização do artigo.

