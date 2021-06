“Lázaro descarregou a pistola contra os policiais”, diz secretário de Segurança de GO

Metrópoles - Antes de ser morto pela coalizão formada para capturá-lo, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, “descarregou a pistola contra os policiais” nesta segunda-feira (28).

A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda (foto em destaque).

De acordo com o chefe da pasta goiana, ele portava uma pistola 380. “Não tivemos outra alternativa, senão reagir”, informou.

Suspeito de matar uma família no Distrito Federal e balear outras cinco pessoas numa série de assaltos em chácaras na capital do país e em Goiás, Lázaro foi morto durante confronto com forças policiais em uma mata nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO).

Ainda de acordo com Rodney Miranda, Lázaro estava com R$ 4,4 mil no bolso, “indicativo que ele queria sair do Estado ou até do país”.

Após o confronto no matagal, Lázaro ainda chegou a ser socorrido e levado a uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

