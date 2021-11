Leilão do 5G ocorre nesta quinta-feira na Anatel

Previsão é que o sinal chegue as 27 capitais do país em julho de 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Agência Brasil - O leilão do 5G está marcado para esta quinta-feira (4) quando a Anatel vai abrir os envelopes com as propostas de 15 empresas interessadas em operar as quatro faixas de radiofrequência por onde serão transportados os sinais da nova tecnologia.

A previsão é que o sinal do 5G chegue as 27 capitais do país em julho do ano que vem. O novo sinal deve ir gradualmente se ampliando para as cidades menores até alcançar todos os municípios até 2029.

O engenheiro de telecomunicações Anderson Kholl opina que o prazo de julho do próximo ano é razoável para começar a operação, mas para que o 5G chegue em todo o país será necessário investimento em infraestrutura.

PUBLICIDADE

O edital estabelece que as empresas vencedoras devem investir R$ 70 bilhões para cumprir com as obrigações previstas, entre elas, a de levar sinal para 9 mil localidades onde não há internet, além de disponibilizar conectividade para mais de 31 mil quilômetros de rodovia.

O edital ainda prevê recursos para expansão da infraestrutura de fibra ótica do país para atender 530 cidades; e para o projeto Amazônia Integrada e Sustentável, que deve levar internet para regiões afastadas da região amazônica.

PUBLICIDADE

Também estão previstos recursos para instalar uma rede privativa para a Administração Pública Federal, para dar mais segurança contra vazamento de dados ou espionagem, além da ampliação da conectividade em escolas públicas.

Como o objetivo central do edital não é arrecadar recursos para a União, mas sim o de ampliar a cobertura de internet do país, o valor previsto das radiofrequências de R$ 50 bilhões será reduzido em 80%, com os cofres públicos arrecadando R$ 9 bilhões com o leilão.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: