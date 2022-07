Lênio Streck: 'Álvaro Dias criou e amamentou Sergio Moro'

Apoie o 247

247 - O jurista Lênio Streck repercutiu nesta terça-feira (12) pelo Twitter o anúncio feito pelo ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil), que anunciou nesta terça a candidatura ao Senado pelo Paraná, onde ele terá como principal adversário o senador Alvaro Dias (Podemos-PR).

"A terra é redonda. Cria cuervos y te sacarán los ojos! Álvaro dias criou, amamentou e embalou Moro. Agora Moro poderá sacar los ojos de Álvaro. É o legítimo 'tiro al Alvaro'. Uma 'talba' de tiro. Vamos, critica agora, Senador. Diga: Errrrei!! Ou 'guenttta'!", escreveu o jurista no Twitter.

O senador Alvaro Dias convidou Moro para se filiar ao Podemos, mas o ex-juiz não conseguia se impor no partido e foi para o União Brasil para disputar um cargo na Câmara dos Deputados ou no Senado por São Paulo. Em junho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) derrotou o ex-magistrado e decidiu que ele não poderia ser candidato pelo estado por conta de fraude em domicílio eleitoral.

Números do instituto IGR Pesquisa, divulgados na semana passada, mostraram Alvaro Dias em primeiro lugar na disputa pelo Senado no Paraná, com 32% dos votos, 10 pontos percentuais à frente de Moro.

