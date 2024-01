Lenio Streck: "Não conseguimos punir os que mandaram e financiaram o golpe"

Apoie o 247

247 - O jurista e professor Lenio Streck publicou um vídeo nas redes sociais em que faz uma reflexão sobre o um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Lenio afirma que "esse país é incrível" porque "escapamos da Lava Jato, escapamos de todas as perseguições políticas, escapamos dos golpistas e passou-se um ano ainda com problemas".

"Não conseguimos punir os que mandaram fazer o golpe, os que financiaram o golpe. Portanto, comemoremos, mas sempre com o pé atrás", advertiu.

O jurista ainda indaga que se os chefes e financiadores do golpe não forem punidos "será que estaremos de fato fazendo acerto de contas com o passado e com o passado recente?". "Será que poderemos dizer nunca mais?", disse.

E conclui: "Escapamos e temos que comemorar, mas refletir muito sobre o que aconteceu e os cuidados que temos que ter com a democracia".

