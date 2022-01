Lenio Streck questiona Moro: 'se encontrar com Paulo Guedes e negociar o cargo de ministro é corrupção ou não?'

Apoie o 247

247 - O advogado e jurista Lenio Streck, integrante do grupo Prerrogativas, contestou o ex-juiz parcial Sérgio Moro em sua pauta monotemática, o combate à corrupção.

Pelo Twitter, Streck citou trecho do livro do ex-magistrado suspeito, "Contra o sistema de corrupção", em que ele confessa ter se reunido com Paulo Guedes, à época já anunciado como possível ministro da Economia de Jair Bolsonaro. "Moro só tem uma pauta: corrupção. OK. O que é corrupção? Por exemplo, Moro confessa no seu livro (p.122) que dias antes do 2. Turno em 2018 comeu churras com P.Guedes. Pauta do ágape: negociação do cargo de Ministro! Bingo! Questão para concurso: não é corrupção? Sim ou não?", questionou Lenio Streck.

Em entrevista à revista Veja, que circula nesta sexta-feira (14), Moro afirmou que os advogados do Prerrogativas “trabalham pela impunidade de corruptos”. Também nesta sexta, o ex-juiz e pré-candidato a presidente pelo Podemos usou as redes sociais para atacar o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, que integra o grupo. "Leio na Folha que o líder do clube dos advogados pela impunidade ("o crime já aconteceu, o que adianta punir?") é contra o meu projeto de reforma da Justiça. Pelo jeito, estamos mesmo fazendo a coisa certa já que os advogados de corruptos são contra”, postou Moro.

Moro só tem uma pauta: corrupção. OK. O que é corrupção? Por exemplo, Moro confessa no seu livro (p.122) que dias antes do 2. Turno em 2018 comeu churras com P.Guedes. Pauta do ágape: negociação do cargo de Ministro! Bingo! Questão para concurso: não é corrupção? Sim ou não? — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) January 14, 2022

