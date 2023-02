Lênio Streck sinaliza que Bolsonaro tem pouca chance de ficar impune após revelações de Marcos do Val

Apoie o 247

247 - O jurista Lênio Streck afirmou que existe uma "prova definitiva da conspirata", uma referência à declaração 'aguardo a resposta', de Jair Bolsonaro (PL), sobre um plano para uma tentativa de um golpe de estado, de acordo com revelações feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES). O estudioso sinalizou que o ex-ocupante do Planalto tem poucas possibilidades de não ser punido. "Temos várias versões de Do Val. Se inventou, ferra JB; se não inventou, ferra JB. Tudo muito bizarro. Muita esperteza ou tabajarismo? Mistério", afirmou Streck.

O parlamentar do Podemos-ES afirmou que a discussão para a ruptura institucional aconteceu durante uma reunião, em 9 de dezembro do ano passado, com a participação de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). “Quando acabou a conversa, falei: ‘preciso de alguns dias e vou dar uma resposta’. Aí, o presidente falou: ‘então a gente aguarda'”, afirmou o congressista à GloboNews.

O senador foi questionado sobre quem havia dito a frase "então a gente aguarda". Do Val respondeu: "Os dois, Bolsonaro e ele [Silveira]. Quando disse 'me dá alguns dias', ele [Bolsonaro] disse: 'então, aguardo a resposta'. Foi a única coisa que ele falou".

Segundo Lênio Streck, a "minuta do golpe fica mais clara com o que confessou o Sen Marcos do Val". "E a frase final de Bolsonaro 'aguardamos tua resposta' é a prova definitiva da conspirata. Alguém duvida? Que coisa. Fundo do poço", disse.

"Ao lado do fundo poço, em que o Val-Gate confirma Jair no centro da conspirata, temos várias versões de Do Val. Se inventou, ferra JB; se não inventou, ferra JB. Tudo muito bizarro. Muita esperteza ou tabajarismo? Mistério", continuou o jurista.

A "minuta" citada pelo estudioso foi encontrada por policiais federais no dia 12 de janeiro de 2023 na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em Brasília (DF). Foi um documento com estratégias para uma tentativa de golpe no País. Torres foi detido.

