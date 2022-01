Lenio Streck sobre nota antivacina do Ministério da Saúde: “responsável deveria ser preso em flagrante”

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista e professor Lenio Streck pediu punição ao autor da nota técnica antivacina publicada pelo Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, pasta comandada por Marcelo Queiroga. O texto, assinado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio Angotti, diz que a cloroquina é eficaz no tratamento contra a Covid e as vacinas, não.

“Ministério da Saúde diz que cloroquina é segura… e VACINA, não! Fantástico! O responsável devia ser PRESO EM FLAGRANTE! Aliás, by the way: onde está um outro ministério, o tal de Ministério Público? Fará algo? Hum…! Há ou não há limites para o charlatanismo? Acho que não!”, postou Lenio Streck no Twitter.

Em um trecho do documento, a pasta comandada por Marcelo Queiroga afirma que há efetividade e segurança no uso da substância no tratamento contra a Covid-19. Em contrapartida, no mesmo trecho, a nota pontua que não existe efetividade e segurança no uso de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde aponta que não há demonstração de efetividade da vacina "em estudos controlados e randomizados" nem de segurança "em estudos experimentais e observacionais adequados".

PUBLICIDADE

Ministério da Saúde diz que cloroquina é segura… e VACINA, não! Fantástico! O responsável devia ser PRESO EM FLAGRANTE! Aliás, by the way: onde está um outro ministério, o tal de Ministério Público? Fará algo? Hum…! Há ou não há limites para o charlatanismo? Acho que não! — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) January 22, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE