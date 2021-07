Léo Índio, primo dos filhos de Jair Bolsonaro, se filia ao PL

247 - Apadrinhado por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o primo dos filhos de Jair Bolsonaro, Léo Índio se filiou a sigla. Ele entregou a ficha de filiação diretamente a Valdemar e ao senador Jorginho Melo (SC), da tropa de choque do governo no Planalto na CPI.

De acordo com o jornalista Lauro Jardim, Léo Índio deve se candidatar a algum cargo em 2022. Em março, Léo Índio foi exonerado da Diretoria-Geral do Senado, onde estava acomodado a pedido do governo, após a cúpula da Casa se mostrar desconfortável com o teor das postagens nas suas redes sociais.

