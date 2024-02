Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, pede a Toffoli suspensão de multa e prisão domiciliar no âmbito da Lava Jato

Apoie o 247

247 - Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS e um dos principais alvos da Operação Lava Jato, solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli a suspensão da multa de R$ 45 milhões e da prisão domiciliar estipuladas em seu acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (MPF).

De acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, Pinheiro fundamentou o pedido alegando a necessidade de analisar as mensagens da Operação Spoofing. O objetivo, segundo a reportagem, é avaliar a possibilidade de ‘revisão, repactuação ou revalidação’ do acordo celebrado com o MPF.

A petição foi encaminhada ao STF em setembro do ano passado, após uma decisão de Toffoli anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht e dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, conhecido como 'departamento de propinas'. >>> "Delações da Odebrecht foram obtidas sob tortura", diz Tony Garcia

Nesta semana, Toffoli também atendeu a um pedido da antiga Odebrecht (atual Novonor) e suspendeu o pagamento das parcelas do acordo de leniência da construtora, reconhecendo "dúvida razoável sobre o requisito da voluntariedade".

A delação de Léo Pinheiro, assinada em dezembro de 2018, prevê uma pena de 30 anos de prisão e multa de R$ 45 milhões. O ex-presidente da OAS alega que as mensagens hackeadas da Lava Jato indicam um "movimento para reanalisar as premissas adotadas pelas autoridades nos procedimentos e processos em trâmite" relacionados à operação em Curitiba.

A defesa de Pinheiro também argumenta que sua situação é semelhante à da J&F, que obteve a suspensão da multa de mais de R$ 10 bilhões de seu acordo de leniência.

