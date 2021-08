Leonardo Boff participa de aula inaugural sobre movimento popular urbano

A Central de Movimentos Populares (CMP) e a Fundação Perseu Abramo lançam, nesta quarta-feira (18), o curso “Território e luta: o trabalho de base do movimento popular urbano” sobre movimento popular e trabalho de base. Para a aula inauguração foram convidados o teólogo Leonardo Boff, a secretária de Movimentos Populares do PT, Vera Lúcia Barbosa, e o coordenador nacional da CMP, Raimundo Bonfim. O objetivo é discutir os assuntos do cotidiano do militante em sua comunidade.

Dividido em 16 módulos, a ideia dos organizadores é envolver dirigentes e lideranças de movimentos, associações de moradores e entidades locais para o curso online gratuito, para a formação da militância e fortalecimento dos movimentos para a disputa política, abordando temas como trabalho, educação popular, saúde, moradia, direito à cidade, racismo, violência de gênero, religião, sempre com um olhar da ação nos movimentos e nos territórios, com vista a fortalecer o trabalho de base.

“De certa forma o curso leva a esquerda e movimentos populares de volta às bases, promovendo discussões que ajudam na qualificação para o embate que temos diariamente contra ideias retrógradas, contra o avanço do bolsonarismo e, principalmente, para a construção de um projeto democrático e popular para o nosso país”, afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP.

Para participar do curso é preciso fazer inscrição pelo site aqui.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SacZap da Diretoria de Formação aqui.

O curso começa no dia 18 de agosto com aula inaugural e demais aulas semanais ficam disponíveis na plataforma de ensino. O curso terá certificado.

PROGRAMAÇÃO

18 de agosto: Aula Inaugural “Caminhos da esquerda e o trabalho de base”

Módulo 1: O trabalho de base

Introdução, breve histórico e contexto atual: como organizar o trabalho de base hoje.

Módulo 2: O Território

Base teórica-conceitual. Identificação de cenários, parceiros, adversários.

Módulo 3: A Cidade

Formação das metrópoles. Breve histórico do movimento pela reforma urbana. Primeiros movimentos urbanos.

Módulo 4: A Cidade

Balanço dos governos petistas no desenvolvimento urbano. O momento atual das lutas nas cidades. O avanço da direita e as novas políticas urbanas neoliberais.

Módulo 5: Os Direitos Humanos

As lutas feministas, do movimento negro, juventude e LGBTI e sua relação com o trabalho de base dos movimentos.

Módulo 6: O mundo do trabalho

Precarização do mercado de trabalho, ataques à CLT, terceirização sem limite, uberização.

Módulo 7: Políticas Públicas no território

Saúde e Educação: o postinho e a escola no contexto do cenário atual dessas políticas no Brasil.

Módulo 8: Religiões

O impacto das religiões no trabalho de base do movimento. Como lidar com as ideias conservadoras e preconceitos propagandeados por alguns líderes religiosos.

Módulo 9: Segurança Pública

Outra política de segurança é possível. Como militar num território marcado por violência policial e controle de milícias e/ou do tráfico.

Módulo 10: Experiências internacionais

Lutas latino-americanas e articulação dos movimentos. Experiências locais do México e da Argentina.

Módulo 11: Mesa redonda Movimentos Populares

Como os movimentos estão lidando com a atual crise? Como está o trabalho de base dos movimentos hoje? Como construir uma linha comum.

Módulos 12, 13 e 14 – Experiências exitosas na base do movimento

Apresentação de experiências em diferentes áreas e contextos de movimentos populares urbanos que, apesar das adversidades na atual conjuntura, tem realizado trabalho de base permanente e se fortalecido nas lutas.

Módulo 15: Comunicação e Formação Política

Metodologias, possibilidades, experiências dos movimentos, escolas e programas de formação.

Módulo 16: Organização para a luta

Consolidação da aprendizagem e diretrizes básicas para influenciar na organização do nosso movimento de base.