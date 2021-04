Leonardo Boff questiona Nunes Marques: o dízimo vale mais do que a vida?

“O dízimo vale mais que a vida?”, questiona o ecoteólogo Leonardo Boff ao condenar a decisão do ministro do STF Nunes Marques em reabrir igrejas no momento mais grave da pandemia do Brasil edit

247 - “O dízimo vale mais que a vida?”, questiona o ecoteólogo Leonardo Boff em suas redes sociais ao condenar a decisão do ministro do STF Nunes Marques em reabrir neste domingo (4) igrejas em todo o país, no momento mais grave da pandemia do Brasil.

“O Ministro Kassio Nunes,evangélico,ao permitir abrir as igrejas,num momento em que há 325 mil mortos,cometeu um pecado grave:contra o amor ao próximo-indivíduo,expondo-o ao perigo letal;e contra o amor ao próximo-social,por falta de solidariedade.O dízimo vale mais que a vida?”, disse Boff.

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou neste sábado (3) a realização de cultos e celebrações religiosas presenciais em todo o País, no momento em que o Brasil atinge o pior momento da pandemia do novo coronavírus, com sucessivos recoredes de mortes e contaminações diárias.

O ministro atendeu a ação movida ainda em 2020 pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nunes Marques determinou que sejam aplicados protocolos sanitários nos espaços religiosos, limitando a presença em cultos e missas a 25% da capacidade do público.

“Reconheço que o momento é de cautela, ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual”, observou o ministro em sua decisão.

