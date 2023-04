Leonardo Boff questiona se CNN Brasil manipulou vídeos das invasões bolsonaristas para nova tentativa de golpe

Apoie o 247

ICL

247 - O teólogo Leonardo Boff suspeita que a emissora CNN Brasil manipulou os vídeos das invasões bolsonaristas do 8 de janeiro, divulgados nesta quarta-feira (19), dando o primeiro passo para uma nova tentativa de golpe de extrema direita no País.

Em um tuíte, Leonardo Boff lembrou que a nova embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, visitou a sede da CNN Brasil em São Paulo na semana passada.

"Não sem razão a embaixadora dos USA foi visitar e louvar a CNN", escreveu, acrescentando que a nova tentativa de golpe faria parte da estratégia de Washington para desestabilizar o País.

A CNN Brasil divulgou vídeos da invasão ao Palácio do Planalto que mostram o ex-ministro do GSI Gonçalves Dias e outros agentes abrindo o caminho para que os bolsonaristas avançassem. Gonçalves Dias então pediu demissão e foi substituído interinamente por Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Minha SUSPEITA:A manipulação da CNN de imagens do vandalismo de 8/1 é um primeiro passo para novo golpe,agora vindo de fora. Não sem razão a embaixadora dos USA foi visitar e louvar a CNN.+ April 20, 2023

O possível novo golpe está dentro da estratégia da política exterior dos USA denunciada por Chomsky:eis os mantras:"um só mundo/um só império; cobrir todos os espaços com 800 bases militares;desestabilizar os governos que não se alinham à política imperial".O Brasil está na mira. — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) April 20, 2023

