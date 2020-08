Leonardo Boff: socialismo não conhece favela

247 - O teólogo Leonardo Boff, em entrevista à TV 247 para falar sobre Dom Pedro Casaldáliga, que faleceu no sábado (8) , lembrou durante a conversa sobre seus encontros com o chefe de Estado de Cuba Fidel Castro e contou sua percepção quando foi pela primeira vez à capital, Havana. “Socialismo não conhece favela, disse”.

Dizendo que não conseguiu encontrar marcas de desigualdade no país, Boff afirmou que o socialismo garante uma cidadania básica a todos, fazendo com que não existam ricos ou pobres. O teólogo falou também que o Papa João Paulo II disse a Fidel Castro certa vez que Cuba “vive a doutrina social da igreja”. “O Fidel me disse: ‘sabe o que o Papa me disse? Que descobriu que Cuba é um dos poucos lugares onde se vive a doutrina social da igreja, que é combater a fome, ter a melhor dieta da América Latina, não há ricos nem pobres, por isso é muito mais equilibrada a sociedade’. Por isso, esses que fazem tantas críticas a Cuba deveriam ir lá. Na primeira vez que eu fui, pedi um carro e andei toda a Havana para ver se eu descobria uma favela. Não descobri nenhuma favela, favela é coisa de capitalismo, socialismo não conhece favela, garante o mínimo para todo mundo, ninguém é rico, ninguém é pobre, tem uma vida decente, suficiente, se come, tem sua roupa, tem suas coisas básicas”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Leonardo Boff:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.