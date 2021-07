Sakamoto: gravações provam que Bolsonaro é o pai da corrupção das rachadinhas

O jornalista Leonardo Sakamoto comenta a respeito das gravações inéditas divulgadas pela jornalista Juliana Dal Piva que reforçam: apesar de Flávio Bolsonaro estar no centro do escândalo das "rachadinhas", seu pai adotava a mesma prática entre seus funcionários na Câmara dos Deputados edit

247 - O jornalista Leonardo Sakamoto comenta a respeito das gravações inéditas divulgadas pela jornalista Juliana Dal Piva, no portal UOL, que reforçam: apesar de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) estar no centro do escândalo das "rachadinhas" (como ficou conhecida a apropriação indevida de salários de servidores de seu gabinete), Jair adotava a mesma prática entre seus funcionários na Câmara dos Deputados.

O jornalista explica que a a "extensa e detalhada reportagem, divulgada nesta segunda (5), mostra o presidente sendo tratado como o "01" de esquema em troca de mensagens entre a esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, e sua filha, Nathalia Queiroz. Márcia, que esteve foragida enquanto seu marido estava preso em meio às investigações, disse que Jair não o deixará atuar como antes na política".

"O Ministério Público do Rio de Janeiro acusa Fabrício Queiroz de ser operador do esquema enquanto Flávio era deputado estadual na Assembleia Legislativa. Ele, que é amigo de longa data de Jair e foi colocado por ele no gabinete do filho, seria o responsável por organizar o recebimento do dinheiro desviado de servidores reais e fantasmas e ajudar em sua lavagem", acresenta.

Sakamoto relata que "uma gravação obtida pela colunista Juliana Dal Piva mostra Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada de Jair, afirmando textualmente que o então deputado federal e, hoje, presidente demitiu o seu irmão porque ele deveria devolver R$ 6 mil por mês e entregava algo entre R$ 2 mil e R$ 3 mil de volta de seu salário como assessor. Segundo o áudio, ela disse que Bolsonaro falou: 'Chega. Pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo".

"A reportagem também mostra que o envolvimento de militares nos rolos do clã não é coisa nova, mas começou muito antes de sua chegada à Presidência da República. O coronel da reserva do Exército, Guilherme dos Santos Hudson, que foi colega de Jair na Academia Militar das Agulhas Negras, é apontado como responsável por recolher salários da ex-cunhada quando ela era contratada como assessora do gabinete de Flávio", informa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.