Letalidade por coronavírus no Brasil sobe para 6,4%

O índice de letalidade por coronavírus no Brasil subiu para 6,4% (uma semana antes estava em 5,5%). País também tem altas taxas para as mortes na faixa entre 40 e 60 anos

Brasil de Fato - O Brasil registrou 206 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 2.347 óbitos desde a chegada da doença ao país.

A atualização sobre o avanço do vírus no país divulgada pelo Ministério da Saúde na tarde deste sábado (18) indica que há 36.599 casos confirmados da covid-19. O índice de letalidade subiu para 6,4%.

Na sexta-feira (17) haviam 33.682 casos e 2.141 mortes contabilizadas pelo governo, que voltou a admitir, neste sábado, que os números estão subnotificados, levando em conta a baixa realização de testes no país.

Todos os estados já registraram mortes. São Paulo continua sendo o epicentro do coronavírus, com 991 mortes pela doença e 13.894 casos confirmados. Em seguida, o Rio de Janeiro, com 387 óbitos e 4.543 casos.

Veja a situação dos estados:

Estado Número de casos confirmados Número de mortes AC 142 5 AL 132 7 AM 1897 161 AP 393 10 BA 1193 37 CE 3034 176 DF 762 24 ES 952 28 GO 378 18 MA 1040 44 MG 1077 39 MS 161 5 MT 171 5 PA 640 33 PB 205 26 PE 2193 205 PI 123 9 PR 945 46 RJ 4.543 387 RN 516 24 RO 110 3 RR 201 3 RS 831 24 SC 962 31 SE 71 5 SP 13.894 991 TO 33 1

Edição: Rodrigo Chagas

