Levantamento telefônico do PoderData mostra vitória de Lula

Lula tem 43% contra 35% de Bolsonaro no primeiro turno e 50% contra 40% no segundo

247 - Levantamento telefônico do PoderData divulgado nesta quarta-feira (8) indica estabilidade no cenário eleitoral, com o ex-presidente Lula (PT) mantendo seu favoritismo para retornar à Presidência da República a partir do pleito de outubro.

Lula aparece com 43% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula teria 50% contra 40% de Bolsonaro.

O levantamento foi realizado com 3.000 pessoas ouvidas por telefone entre 5 e 7 de junho e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01975/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

