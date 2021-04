Levante das Mulheres luta pela instalação imediata da CPI da Pandemia no Senado

Lançado no dia 6 de abril, um documento redigido pela frente que reúne feministas de todo país pede urgência na apuração e responsabilização do governo Bolsonaro pelas mortes na Pandemia. O Levante exige do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que retire da gaveta a solicitação de CPI apresentada em fevereiro edit

247 - Já são mais de 350 mil mortes, número que cresce em velocidade desenfreada com a média de mais de 3 mil mortes a cada 24 horas. Muitas delas poderiam ser evitadas com ações efetivas do Governo Federal. Mas, desde o início dessa tragédia sanitária, o país não vê compromisso do Governo Federal com as medidas sanitárias fundamentadas na ciência para combater essa terrível pandemia que ceifa vidas Brasil afora.

Desde que foi lançado, em 6 de junho de 2020, por quase 200 organizações feministas e ativistas independentes, o Levante das Mulheres Brasileiras sustenta a campanha “Mulheres Derrubam Bolsonaro”, denunciando atitudes antidemocráticas, racistas, misóginas, homofóbicas, de destruição de matas e rios, e de degradação da vida humana. Tem também se empenhado no afastamento do vice-presidente, general Mourão, e no combate à pandemia, afirmando que a equivocada gestão provoca mortes em decorrência da Covid-19, do desemprego, da fome, além de incentivar maior número de feminicídios e assassinatos de jovens negros nas periferias.

Neste momento, as mulheres consideram urgente a instalação da CPI da Pandemia no Senado. E pela #CPIdaPandemiaJá lançaram um manifesto ( http://chng.it/5WF5gh5szX) no dia 6 de abril, durante o programa Hora do Levante, no canal do YouTube do Jornalistas Livres.

“O governo Bolsonaro está desesperado porque entende que os resultados das investigações poderão determinar a abertura do processo de impeachment e quer a todo custo impedir a sua realização. A prova disso é que o Senador Fernando Bezerra está pressionando os parlamentares para que retirem suas assinaturas e enterrem a CPI”, diz Bete Zuza, uma das integrantes do Levante das Mulheres Brasileiras.

Sobre a CPI

A solicitação da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi apresentada pelo Senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) no dia 4 de fevereiro, assinada por 31 Senadores, bem mais do que as 27 assinaturas exigidas. O foco da CPI é a apuração dos erros e omissões que o Governo Federal cometeu, e continua cometendo, no enfrentamento da pandemia.

Não foram poucos os erros e as omissões. Para citar os principais: a falta de uma coordenação nacional, por parte do Ministério da Saúde, no combate à pandemia; a “sabotagem” feita pelo presidente Jair Bolsonaro, por meio de atos e falas, contra as medidas de contenção da disseminação da Covid-19 adotadas por governadores e prefeitos; o abandono das parcelas mais pobres da população que ficaram sem renda durante a pandemia e sem o amparo de um auxílio emergencial que minimamente suportasse a compra da cesta básica; a propaganda ferrenha de “tratamento precoce” sem comprovação científica, como o uso da cloroquina (inclusive com a produção, distribuição em massa – recomendação chancelada pelo Ministério da Saúde); e a falta de planejamento e demora na compra de vacinas suficientes para imunizar a população.

Portanto, a CPI é importante para apontar os verdadeiros responsáveis pelas milhares de mortes por Covid-19, que seriam evitáveis com ações governamentais efetivas. “Como sociedade civil, temos o dever de exigir que o parlamento assuma seu papel e investigue através da CPI as ações erráticas do governo Bolsonaro. O que a nação brasileira espera de seus senadores e senadoras da república é que não cedam às pressões e apurem os fatos em respeito ao Estado de Direito e façam justiça às milhares de mortes e às famílias atingidas pelo luto, pela fome e o desemprego”, afirma Bete.

Este abaixo-assinado é a manifestação popular que se soma à medida tomada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo, que em 8 de abril determinou a abertura da CPI. O documento das mulheres será entregue ao presidente do Senado em breve. As mulheres do Levante também irão procurar um a um dos senadores signatários, para que mantenham suas assinaturas no pedido de abertura da CPI, e farão pressão para que outros apoiem a medida.

Sobre a frente de mulheres

O Levante das Mulheres Brasileiras é uma frente de organizações feministas e ativistas independentes, do país inteiro, que sustenta a campanha “Mulheres Derrubam Bolsonaro”.

Para acessar e assinar o documento

