Lewandowski autoriza acesso da Receita às mensagens da Operação Spoofing

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, autorizou o acesso da Receita Federal ao conteúdo das mensagens apreendidas na Operação Spoofing com diálogos entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. A informação é do jornalista Reinaldo Azevedo em seu Twitter.

Em petição apresentada pela defesa do ex-presidente Lula aponta que diálogos da Vaza Jato e da Spoofing sugerem que a Receita Federal foi usada como instrumento para investigações ilegais.

A partir dessa informação, a Receita Federal solicitou a Lewandowski, via AGU, o compartilhamento dos dados da Spoofing que se refiram ao órgão e a seus servidores.

“Tendo em vista que o conteúdo das referidas mensagens pode implicar apuração interna e eventuais ajustes de procedimentos administrativos, encareço a Vossa Excelência examinar a possibilidade de requerer ao STF acesso, pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao inteiro teor das mensagens que dizem respeito à Receita Federal e a seus servidores, apuradas pela operação Spoofing“, afirmou o secretário especial da Receita Federal, José Barros Tostes Neto.

Diálogos da Vaza Jato e da Spoofing sugerem que a Receita Federal foi usada como instrumento para investigações ilegais. A Receita solicitou a Lewandowski, via PGR, o compartilhamento dos dados da Spoofing q dizem respeito ao órgão. Corretamente, ministro acaba de autorizar. pic.twitter.com/WEeH85lU6Y March 18, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.