Lewandowski determina que CPI adote providências contra vazamento de dados de Mayra Pinheiro

Email da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que ela diz que foi vazado pela CPI, tem um vídeo anexado em que ela treina para o depoimento que prestaria à CPI edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou que o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), e a Corregedoria do Senado adotem providências em relação ao vazamento de dados sigilosos de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde.

A decisão atendeu parcialmente ao pedido feito por Mayra Pinheiro, que é investigada na comissão. A secretária afirma que integrantes da CPI teriam enviado um e-mail que estava sob sigilo a jornais.

Trata-se de um e-mails e um vídeo em que a secretária treina para o depoimento que prestaria à CPI. A comissão quebrou o sigilo telefônico e telemático (de mensagens) da secretária.

“Diante do exposto, dou provimento parcial à presente Reclamação para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, que adote, no prazo de 5 (cinco) dias, providências que garantam a confidencialidade do material arrecadado mediante quebras de sigilo autorizadas pelo colegiado, comunicando-as a esta Suprema Corte”, escreveu o ministro.

Lewandowski determinou ainda que a Corregedoria do Senado avalie e, “caso assim o entenda, instaure procedimento investigativo” para apurar a responsabilidade pelo vazamento de documentos referentes a Mayra.

