Lewandowski diz que Lula levará em consideração as 'necessidades do País' ao escolher seu substituto no STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa considerar as 'necessidades do País' no momento em que escolher quem irá ocupar a vaga que será aberta com a sua aposentadoria, em maio deste ano.

"Um presidente da República eleito com 60 milhões de votos certamente saberá indicar um novo membro da magistratura tendo em conta não só os requisitos constitucionais, mas também as próprias necessidades do País", disse Lewandowski na segunda-feira (6), após ser homenageado em evento de comemoração aos 70 anos da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) no Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Questionado se o advogado Cristiano Zanin, um dos preferidos pelo presidente Lula para ocupar a vaga, seria uma boa escolha, Lewandowski afirmou que “há vários candidatos, pelo menos seis outros. Ao que me consta, todos preenchem os requisitos constitucionais". Ainda segundo ele, existem 'filtros institucionais', como a sabatina do Senado Federal, que irão garantir que a escolha de Lula seja a 'melhor possível'.

Perguntado se o afastamento da presidente Dilma Rousseff, em 2016, foi fruto de um processo de impeachment ou de um golpe, o ministro tergiversou. "Foi um processo público que participamos. Cada qual pode fazer a leitura que melhor lhe aprouver. Eu tenho a minha perspectiva, um dia quem sabe revelarei em minhas memórias. É um assunto em aberto, cada um tira as suas conclusões".

