Lewandowski diz que vai reprimir "uso de inteligência artificial para fraudar eleições" e cita crime contra o Estado de Direito

247 - Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski já sinalizou estar atento para o papel da inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. Ele afirmou que a Polícia Federal atuará em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para coibir 'fraudes' no pleito com uso da nova tecnologia.

Ele ainda disse que o uso ilegal da ferramenta pode caracterizar crime contra o Estado Democrático de Direito. "Nós vamos trabalhar em estreita colaboração com o TSE, especialmente por meio da Polícia Federal para prevenir e reprimir o uso da inteligência artificial para fraudar as eleições, o que pode, inclusive, configurar crime contra o Estado Democrático de Direito", disse, segundo relata Valdo Cruz, do g1.

Lewandowski já foi anunciado pelo presidente Lula (PT) como novo ministro da Justiça, mas só tomará posse em 1 de fevereiro. Ele será o sucessor do ainda ministro Flávio Dino, que deixará o comando da pasta para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

