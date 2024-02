Lewandowski e Múcio fazem reunião para discutir operações de segurança

Apoie o 247

247 - O recém-empossado ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski,irá se encontrar nesta terça-feira (6) pela primeira vez com o titular da Defesa, José Múcio Monteiro, para alinhar estratégias conjuntas entre as duas pastas. Os dois ministérios têm compartilhado responsabilidades em temas sensíveis para o governo federal, incluindo o decreto que estabeleceu uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos, além de normas relacionadas ao porte e posse de armas no país.

“A GLO em vigor vence em maio, e o governo deverá tomar uma decisão até lá. Da parte do Ministério da Defesa, há um desejo em ampliar as operações para portos do Nordeste, como Salvador, Pernambuco e Fortaleza”, destaca o jornal O Globo. A justificativa para a expansão da medida é que o aumento da fiscalização nos portos do Rio de Janeiro e São Paulo,tem levado as facções criminosas a migrarem para terminais mais próximos da Europa, uma das principais destinatárias da droga produzida nos países andinos e que são escoadas pelos portos brasileiros..

Ao assumir o cargo na semana passada, Lewandowski afirmou que a segurança pública é uma prioridade e destacou a necessidade de abordagens mais abrangentes no combate ao crime, indo além da "enérgica repressão policial". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou a GLO em portos e aeroportos do Rio e São Paulo em novembro do ano passado, em meio a uma crise na segurança pública. O governo tem concentrado esforços no combate a organizações criminosas, adotando estratégias coordenadas pelos ministérios da Justiça e da Defesa, incluindo ações de descapitalização.

O ex-ministro Flávio Dino, que deixou o cargo para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou um balanço de suas ações à frente da pasta e defendeu a ampliação da GLO para outros estados.

Agora, caberá a Lewandowski dar continuidade ao tema em discussão com Múcio, em um encontro que pode encontrar resistência por parte do novo Ministro da Justiça, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. A previsão é de que os comandantes das três Forças — Exército, Marinha e Aeronáutica — também participem da reunião.

