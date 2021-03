Lewandowski envia à PGR mensagens da Lava Jato obtidas pela Operação Spoofing

O ministro do Supremo enviou os materiais a Aras, o PGR, para "ciência" e adoção de "medidas cabíveis" edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski enviou ao procurador-geral da República, Augusto Aras, e à corregedora-geral do Ministério Público, Elizeta dos Santos, as mensagens trocadas por integrantes da Lava Jato e obtidas pela Operação Spoofing.

Lewandowski afirmou que a perícia dos materiais foi concluída e repassou os documentos para "ciência" e adoção de "medidas cabíveis" pelo procurador-geral.

À corregedora Elizeta, o ministro determinou que, em até 30 dias, informe se há no conteúdo das mensagens fatos relacionados a tratativas internacionais da Lava Jato com autoridades estrangeiras. "Solicito à Sua Excelência que, no prazo de até 30 dias, esclareça: se, conforme alegado, inexistem, de fato, quaisquer registros de tratativas e negociações internacionais, supostamente levadas a efeito pelas Força Tarefa Lava Jato", escreveu Lewandowski.

