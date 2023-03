Lewandowski envia acusações de extorsão contra Sergio Moro à PGR

Apoie o 247

ICL

247 — O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, encaminhou as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o senador Sergio Moro, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, informou a Folha de S.Paulo .

Caberá a Aras decidir se o suposto crime de extorsão denunciado por Tacla Duran deverá ser investigado, após o depoimento dado por ele ao juiz Eduardo Appio.

Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que também foi citado, têm foro especial, e por isso, a documentação foi enviada ao STF.

Tacla Duran afirma ter pagado US$ 613 mil a advogados ligados à deputada federal Rosângela Moro, mulher de Sergio Moro, e tem provas para sustentar sua acusação. Ele afirmou que o advogado Carlos Zucolotto Junior, sócio de Rosângela e amigo próximo de Moro, teria prometido facilidades na Operação Lava Jato em troca de dinheiro. As conversas entre Tacla Duran e Zucolotto envolveriam abrandamento de pena e diminuição da multa que deveria ser paga em um acordo de delação premiada. O dinheiro do caixa dois, ainda segundo Duran, seria utilizado para Zucolotto “cuidar” das pessoas que o ajudariam na negociação, que seria feita com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.