Liana Cirne vê como terrorismo assassinato de Arruda e atentados em atos de Lula e contra juiz de Brasília

Notícia-crime foi impetrada pela vereadora do PT de Recife no Supremo Tribunal Federal edit

247 - O assassinato do petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR) foi motivado por incitação ao terrorismo estimulado por Jair Bolsonaro, entende a vereadora de Recife Liana Cirne Lins (PT), que impetrou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime nesse sentido. Na última sexta-feira (15), a ministra Rosa Weber encaminhou a peça para manifestação da PGR, o que Liana já considera uma vitória.

Professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco, Liana entende que há elementos suficientes para fundamentar que Bolsonaro incita o terrorismo no país com suas declarações. Um elemento que julga importante que caracteriza esse crime de terrorismo é causar o pânico social, o terror, incutir o medo nas pessoas, explica.

“Não se trata de uma mera violência contra a vítima. Tem por finalidade criar o caos, o pânico social. Atingir a paz social. Colocar medo nas pessoas. É intimidar”, diz, em entrevista a Ricardo Noblat, no Metrópoles .

Para ela, o discurso de Bolsonaro estimulou o policial Jorge Guaranho a disparar contra Marcelo Arruda, mas não só.

A autora da ação quer judicializar outros casos que vê também como atos terroristas: os atentados em comícios do ex-presidente Lula em Uberlândia (MG), onde foi disparado um drone com agrotóxico sobre as pessoas presentes, na Cinelândia (RJ), onde uma bomba com fogos de artifícios e outras substâncias foi lançada ao público e ainda contra o carro do juiz Renato Borelli , que mandou prender o ex-ministro do governo Bolsonaro Milton Ribeiro, em Brasília.

