Líder da frente evangélica rejeita acordo com Lira sobre jogos de azar

Metrópoles - O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) afirmou à coluna que “não há possibilidade de acordo” para aprovar o marco regulatório que legaliza jogos de azar no Brasil.

Segundo o parlamentar, apesar da sondagem do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), revelada pela coluna, a bancada evangélica “nunca aceitaria” votar favoravelmente a uma regularização dos jogos de azar no país.

“Sou contra qualquer tipo de acordo, porque sou contra os jogos de azar. Sou contra esse projeto e votarei contra. Orientarei a bancada a orientar contra. Tanto na Câmara quanto no Senado, como líder da bancada evangélica no Congresso, consigo falar também com os senadores. Somos contra o jogo de azar. E nunca houve nenhum tipo de acordo”, disse Cezinha.

