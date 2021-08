Líder de associação evangélica é acusado de intolerância religiosa contra professor

Revista Fórum - Nesta quinta-feira (19), uma Diligência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados irá a Sergipe e, ao que tudo indica, colocará gasolina na faísca.

A Universidade Federal de Sergipe tem vivido um imbróglio administrativo, no mínimo, constrangedor. O presidente licenciado da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), Uziel Santana, que é docente da instituição, está sendo acusado de uso de recursos jurídicos e administrativos para impedir a posse de Ilzver de Matos Oliveira, professor aprovado em concurso público para professor no Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizado em 2019.

Tudo começou no dia 24 de março, após a aposentadoria de um professor do Departamento de Direito da UFS. Segundo o Edital, ainda válido, o professor Doutor Ilzver de Matos Oliveira, primeiro da fila, deveria ser convocado à posse, e assim foi feito. No entanto, no dia 5 de abril, o professor de Ciências Contábeis, Uziel Santana, enviou requerimento ao setor de Recursos Humanos da universidade para manifestar interesse na remoção interna.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE