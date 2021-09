Líder do golpe contra Dilma, Eduardo Cunha diz que trabalha para ser deputado em 2022

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ) disse que tem desejo de concorrer como deputado por São Paulo nas eleições de 2022.

Quando cassado, em 2016, Cunha ficou inelegível por oito anos a partir do fim do mandato. Com isso, está proibido de disputar eleições até 2026. Ele conversa com advogados para se livrar dos processos e ficar apto para disputar o pleito do próximo ano.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo (5/9), o emedebista afirmou que trabalha para eleger a filha Danielle deputada federal pelo Rio de Janeiro.

Leia a íntegra no Metrópoles.

